Ціна на нафту досягла рекордного рівня за останні роки

Ціни на нафту досягнули найвищого рівня за останні роки. Зокрема, вартість нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі, перевищила позначку $85 за барель. Це найвища ціна з жовтня 2018 року.

Вранці 18 жовтня вартість ф’ючерсних контрактів Brent на грудень становила $85,78 за барель.

Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) на листопад зросли на $1,12 або 1,4%. Наразі вартість нафти цієї марки сягає $83,48 за барель. Це найвищий показник з жовтня 2014 року.

За підсумками торгів минулого тижня контракти зросли щонайменше на 3%.

Іноземні ЗМІ пишуть, що зростання ціни – це відновлення попиту на нафту після пандемії коронавірусу. Також цьому сприяє подорожчання газу та вугілля, які спонукають споживачів переходити на мазут та дизельне паливо для виробництва електроенергії.

На початку жовтня країни-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) домовилися збільшити видобуток нафти. Сторони вирішили з листопада 2021 року збільшити щомісячний загальний видобуток на 400 тис. барелів на добу. Після цієї новини ціни на нафту почали зростати.

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