Після імперської публікації ВВП про історичну єдність росіян та українців статтю видав і третій президент Росії Дмитро Медведєв. Почав свій опус з українського прислів’я: Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася. Ну, символізм зрозумілий, однак приємно, що очільники Кремля усе частіше говорять українською.

Стилістика у Путіна та Медведєва різна. Хамський тон останнього змушує задуматися, а чи дійсно він вам не Дімон, а Дмитро Анатолійович? “Ублюдочные документы, дебильная крымская платформа” – це цитати з його статті.

Ось головні тези Медведєва: українці не мають своєї ідентичності, Росія не розмовлятиме з васалом, тобто нами, а лише з сюзереном, тобто США, Зеленський не виправдав проросійських надій Кремля, і взагалі він має, цитата, “певне етнічне коріння”.

– Ця стаття написана в апараті Ради Безпеки Росії. І вперше, зверніть увагу, в перший раз там містяться персональні наїзди на адресу українського президента, наїзди, які на 100% антисемітські. Ця маячня побудована, щоб просто донести один простий меседж – що українське керівництво не має політичної і моральної легітимності, – зауважив Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України.

Але донести кому? Напевне, адресатів два: перший – це українські еліти із проросійськими поглядами.

І другий – це Захід. Недарма Медведєв видав статтю напередодні московського візиту заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, з якої спеціально зняли санкції, щоб вона змогла приїхати до Росії. Результати переговорів, як завжди, за сімома замками.

В обмін на цей візит Вашингтон симетрично викреслив із санкційного списку одного росіянина, його ім’я не розголошується, але очевидно, що це теж не остання людина.

Але чи не означає умовне потепління російсько-американських стосунків, що Москва та Вашингтон вирішили домовитися про щось за українською спиною? Саме про це і була метафора щодо васала і сюзерена у статті Медведєва.

Екс-представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня каже, що візит Нуланд – це широке коло геополітичних питань і двосторонніх відносин, про які домовилися Байден із Путіним ще у Женеві.

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Тому підкилимових ігор за спиною немає, а от поновлення українського треку, в якому раніше брали участь Нуланд і Волкер, можливе. Хоча вже з іншим спецпредставником.

Як би там не було, але до Білого дому знову повернулися демократи, а вони, як відомо, вважають, що російсько-українська війна – це в першу чергу головний біль Європи, а не США.

Цього тижня Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з Ангелою Меркель та Емманюелем Макроном.

Очільники Німеччини та Франції поспілкувалися з Путіним. Він їм поскаржився, що Київ, начебто, відмовляється виконувати домовленості паризького саміту та положення Мінська.

Тому на східному фронті без змін і пазл складається. Медведєв видає статтю, де каже, що з Україною розмовляти немає сенсу, тим самим налаштовуючи Нуланд перед візитом до Москви на певний лад, Путін паралельно обробляє Макрона та Меркель.

Зовсім скоро і нам, і Путіну доведеться розмовляти з новим канцлером Німеччини. І невідомо, яку позицію він відстоюватиме.

У офісі Зеленського заявили, що йде робота над організацією саміту до закінчення каденції Ангели Меркель. Мовляв, вона і Макрон готові, однак Путіна не влаштовує порядок денний. Але експерти та дипломати впевнені, що подібна зустріч буде скоріше ритуальною, адже у Берліні рішення незабаром ухвалюватиме зовсім інша людина.

Чи стане другом Путіна новий канцлер Німеччини – питання відкрите, однак ВВП втрачає інших прихильників у Європі. Днями через корупцію у відставку пішов австрійський прем’єр Себастьян Курц, а ув Чехії парламентські вибори опозиціонерам програла політична сила Андрея Бабіша.

Реакція ОП на статтю Медведєва про Україну

В Офісі президента відреагували на статтю про Україну, яку написав заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Зокрема, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна у відносинах із Російською Федерацією враховує лише офіційну позицію президента Володимира Путіна.