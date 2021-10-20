Лікарі рекомендують госпіталізувати колишнього президента Грузії Міхеіла Сакашвілі, який з початку жовтня перебуває у СІЗО. Екс-президент і громадянин України голодує уже 20 днів.

Рекомендацію перевести Саакашвілі у лікарню для посиленого спостереження дав консиліум лікарів. Про це журналістам розповів член консиліуму, лікар Зураб Пагава.

За словами Пагави, у Саакашвілі є висока ймовірність ускладнень, тому госпіталізація необхідна для підстрахування. Лікар наголосив, що наразі про терміновість не йдеться, але перемістити Саакашвілі у госпіталь потрібно найближчим часом.

– Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом.

Затримання Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину напередодні місцевих виборів вперше з 2013 року.

Після затримання Саакашвілі помістили до ізолятора. У той же день політик оголосив про голодування на знак протесту на обвинувачення.

11 жовтня лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану здоров’я. Він розповів, що спочатку колишній президент Грузії пив соки та воду з медом, а потім відмовився від усього.

Також в ізоляторі стало відомо, що у нього рідкісна хвороба – спадкове генетичне захворювання крові. Лікар додав, що за такої хвороби голодування є небезпечним.

Уже 17 жовтня лікар заявив, що Саакашвілі стало гірше – він не може самостійно пересуватися, але припиняти протест не планує.

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Джерело: Грузія Online