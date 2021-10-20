Президента Бразилії Жаїра Болсонару можуть звинуватити у масових вбивствах через пандемію коронавірусу. Відповідну пропозицію рекомендує подати Комісія сенату Бразилії через те, що президент не впорався з пандемією.

У розслідуванні Конгресу Болсонару та інших урядовців звинувачують у тому, що вони “дозволили” смертельному вірусу поширюватися серед населення у надії досягнення колективного імунітету.

Витяги з документа, які отримали журналісти, свідчать, що адміністрацію президента хочуть визнати винною у половині смертей від Covid-19, а самого Жаїра Болсонару – у масових вбивствах.

Конгрес також рекомендує висунути звинувачення 69 особам – чинним та колишнім чиновникам, зокрема трьом синам Болсонару.

У разі схвалення ініціативи наступного тижня звіт буде надіслано генеральному прокурору Августо Арасу, який потім матиме 30 днів для оголошення відповідних заходів. Однак не очікується, що Арас може звинуватити президента Бразилії у вбивствах, адже вони вважаються союзниками.

Бразилія – одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. За даними ВООЗ, Бразилія є другою у світі за смертністю від хвороби після США. За весь період пандемії загинуло понад 600 тис. бразильців, а захворіли понад 21,6 млн жителів.

Жаїр Болсонару активно виступає проти вакцинації та карантинних заходів. У 2020 році його оштрафували за порушення маскового режиму, а нещодавно не пустили на футбольний матч через відсутність щеплення.

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