У Чехії затримали сімох українців – членів злочинної групи Луганська бригада

У Чехії затримали членів українського злочинного угруповання Луганська бригада. Для цього чеські правоохоронці провели масштабну спецоперацію у Південній Моравії під кодовою назвою Бригада.

Серед затриманих – сім громадян України, а саме чотири чоловіки та три жінки.

Члени Луганської бригади протягом тривалого часу працювали на території Чехії, зокрема у Південно-Моравському краї та у місті Брно.

Зловмисники шантажували людей та одноразово або систематично вимагали у них гроші за “захист”, жертвами переважно ставали українці, які проживали на території Чехії. Члени угруповання залякували потерпілих, викликаючи побоювання за своє здоров’я, життя та майно.

Загалом вони отримали близько 2,5 млн чеських крон (понад 2,9 млн грн).

Чотирьох чоловіків уже взяли під варту, їх звинувачують в участі в організованій злочинній групі та у вимаганні. Наразі дані про ще одного підозрюваного невідомі.

За висновками поліції, двоє з затриманих жінок надали свої банківські рахунки для переказів коштів. Їх звинувачують в участі в організованій злочинній групі, а також відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Фігурантки справи наразі перебувають на волі.

Під час проведення обшуків у будинках затриманих виявили кошти у готівці на суму близько 1 млн чеських крон (понад 1,19 млн грн), а також дві одиниці вогнепальної зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

У разі доведення вини організаторам Луганської бригади загрожує понад 10 років позбавлення волі. Наразі справа під контролем міської прокуратури міста Брно.

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Джерело: поліція Чехії