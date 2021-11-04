Через Covid-19: ЄС може виключити Україну зі списку безпечних країн 5 листопада

Уже 5 листопада посли ЄС можуть виключити Україну із списку безпечних країн у зв’язку з негативною ситуацією щодо захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк.

– Посли ЄС, швидше за все, завтра виключать Україну зі списку безпечних країн, рекомендованих ЄС… Виключення з переліку має відбутися наступного тижня, – написав він.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021

Інформація про те, що Україну виключать з так званого зеленого списку ЄС, з’явилася ще у середині жовтня. До безпечного списку Євросоюзу входять країни, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових обмежень.

ЄС аналізує ситуацію з захворюваністю у тій чи іншій країні та ухвалює рішення на основі чітких показників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що виключення зі списку безпечних країн передбачає запровадження тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки громадян – наприклад, туристичні.

За його словами, тотального закриття кордонів очікувати не варто, а держави-члени ЄС повинні самостійно ухвалити рішення щодо дозволу чи обмеження поїздок для громадян України.

Згодом ЄС може переглянути рішення, якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться.