Через Covid-19: ЄС може виключити Україну зі списку безпечних країн 5 листопада

Уже 5 листопада посли ЄС можуть виключити Україну із списку безпечних країн у зв’язку з негативною ситуацією щодо захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021