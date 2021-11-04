Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Через Covid-19: ЄС може виключити Україну зі списку безпечних країн 5 листопада

Через Covid-19: ЄС може виключити Україну зі списку безпечних країн 5 листопада

Уже 5 листопада посли ЄС можуть виключити Україну із списку безпечних країн у зв’язку з негативною ситуацією щодо захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк.

– Посли ЄС, швидше за все, завтра виключать Україну зі списку безпечних країн, рекомендованих ЄС… Виключення з переліку має відбутися наступного тижня, – написав він.

Інформація про те, що Україну виключать з так званого зеленого списку ЄС, з’явилася ще у середині жовтня. До безпечного списку Євросоюзу входять країни, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових обмежень.

ЄС аналізує ситуацію з захворюваністю у тій чи іншій країні та ухвалює рішення на основі чітких показників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що виключення зі списку безпечних країн передбачає запровадження тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки громадян – наприклад, туристичні.

За його словами, тотального закриття кордонів очікувати не варто, а держави-члени ЄС повинні самостійно ухвалити рішення щодо дозволу чи обмеження поїздок для громадян України.

Згодом ЄС може переглянути рішення, якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка