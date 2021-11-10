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Обговорять й Україну: Франція та Росія проведуть зустріч у Парижі

Людмила Богданова редакторка стрічки
Обговорять й Україну: Франція та Росія проведуть зустріч у Парижі

Франція та Росія проведуть зустріч на рівні очільників міністерств закордонних справ і міністрів оборони.

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністр оборони Фроланс Парлі приймуть російських колег Сергія Лаврова та Сергія Шойгу у Парижі.

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 12 листопада, на полях Міжнародної конференції з Лівії. Як повідомляють у МЗС Франції, ця зустріч стосуватиметься продовження співпраці Франції та Росії.

Також одною з тем обговорень стане ситуація в Україні, зокрема, Франція планує висловити стурбованість щодо дій РФ.

– На цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема щодо ситуації в Україні.

Серед інших тем – співголовування Мінської групи, відновлення переговорів з Іраном, Спільний всеосяжний план дій, безпека в Афганістані, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нещодавно МЗС Франції закликало якнайшвидше провести зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров напередодні заявив, що нормандський формат є безальтернативним майданчиком для вирішення конфлікту на Донбасі.

За його словами затримка зустрічей відбувається через Росію. До нормандської четвірки входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.

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Джерело: Міністерство закордонних справ Франції

Фото: Getty Images

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