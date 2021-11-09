У Єврокомісії розповіли, як режим Лукашенка заманює мігрантів до Білорусі

Європейська комісія звинуватила владу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у тому, що вона заманює мігрантів фальшивою обіцянкою легкого в’їзду до Євросоюзу.

Такий підхід режиму Лукашенка у Єврокомісії назвали “нелюдським і гангстерським”. Речник вищого виконавчого органу ЄС Петер Стано під час брифінгу у Брюсселі заявив, що мігрантів заманюють через дипломатичні установи.

– Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону, розповів Стано.

За словами речника Єврокомісії, люди вірять у цю інформацію, адже вона надходить від офіційних установ.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострилася. Велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків підійшла до польського кордону.

Іноземці намагалися прорватися через кордон – кидалися камінням, палицями та намагалися зламати паркан з колючим дротом. Польські силовики застосовували сльозогінний газ.

За даними ЗМІ, мігрантами є вихідці з Ірану. Увечері вони облаштували табір біля кордону. У зв’язку з ситуацією влада Польщі закрила пункт пропуску Кушниця, який атакували нелегали.

Крім того, вночі білоруські силовики перекинули сотні мігрантів до литовського кордону. Там вони також розбили табір поблизу кордону на території Білорусі. Влада Литви планує запровадити надзвичайний стан.