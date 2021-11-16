Естонія прокладе 130 км колючого дроту вздовж свого кордону з РФ

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет наказав прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону країни з Російською Федерацією.

Як йдеться у заяві на сторінці відомства, таким чином Естонія готується до можливої ​​гібридної атаки.

– Крім встановлення колючого дроту, ми готові негайно зробити свій внесок у захист кордону з Департаментом поліції та прикордонної охорони, а також із членами округу Ліги захисту, при цьому поліція, прикордонна охорона та Ліга захисту вже мають розпочати переговори з цього приводу, – заявив Лаанет.

Також Лаанет повідомив, що щодня контактує із союзниками, щоб координувати дії у разі ескалації ситуації.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що побудова тимчасових бар’єрів на східному кордоні обговорювалася на засіданні комітету з національної безпеки.

– Ті частини кордону, які ще не закриті прикордонним парканом, матимуть тимчасові бар’єри доти, доки кордон не буде збудований остаточно, – зазначила Каллас.

Кордон між Естонією та РФ становить 338 км, але 203 з них – по річці Нарва та Чудському озеру. 135 км сухопутного кордону – це переважно важкопрохідна місцевість і лісові райони.

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Джерело: Міністерство оборони Естонії, Уряд Естонії