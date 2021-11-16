Франциск нагородив журналістів за статті про педофілію серед священиків

Папа Франциск вручив двом журналістам нагороди за статті про педофілію серед священиків і подякував також усім їхнім колегам.

– Дякую вам за те, що ви розповідаєте нам, що не так у церкві, за те, що допомогли нам не приховувати цього. А також за голос, який ви дали жертвам насильства. Дякую за це, – цитують Франциска американські та європейські ЗМІ.

Нагороди отримали мексиканська журналістка Валентина Алазракі з Noticieros Televisa та американсько-італійський кореспондент агентства Reuters Філіп Пуллелла.

Папа вручив їм Великий хрест Пія ІХ і висловив підтримку працівникам ЗМІ у виконанні їхньої нелегкої місії – зробити світ менш похмурим, щоб люди дивилися на інших людей із більшою усвідомленістю та довірою.

Раніше Папа Римський назвав соромом усієї церкви скандал щодо священиків, які роками вчиняли сексуальне насильство над дітьми.

У жовтні було оприлюднено масштабне розслідування епізодів педофілії, що відбувались у католицькій церкві.

Засвідчується, що жертвами сексуального насильства у церкві за останні 70 років стало понад 200 тис. дітей.

Водночас близько 80% жертв – це хлопчики-підлітки.

Майже 3 тис. священнослужителів виявилися причетними до насильства.

Джерело: Vatican News, America Magazine, Reuters