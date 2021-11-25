Американський ракетний есмінець Arleigh Burke у четвер, 25 листопада, увійшов до Чорного моря для забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.
Про це повідомляє прес-служба Шостого флоту ВМС США.
– Зараз більше, ніж будь-коли, ми твердо підтримуємо наших союзників та партнерів по НАТО у Чорноморському регіоні. Військовий корабель США Arleigh Burke служить гордим символом прихильності ВМС США до свободи і безпеки на морі по всьому світу, – сказав командувач есмінця Патрік Чепмен.
Arleigh Burke – один із чотирьох есмінців ВМС США, що базуються на військово-морській базі Рота, Іспанія, та закріплені за командиром 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.
BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) entered the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether
Details⬇️https://t.co/a2nD7tqWak pic.twitter.com/UddoORmhKW
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021
Раніше на навчання з Україною у Чорне море заходив американський флагман Mount Whitney.
Російський президент Володимир Путін в інтерв’ю одному із пропагандистських каналів обурювався навчанням за участю США у Чорному морі.
Джерело: U.S. Sixth Fleet
Фото: U.S. Sixth Fleet