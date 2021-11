Американський ракетний есмінець Arleigh Burke у четвер, 25 листопада, увійшов до Чорного моря для забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Шостого флоту ВМС США.

Arleigh Burke – один із чотирьох есмінців ВМС США, що базуються на військово-морській базі Рота, Іспанія, та закріплені за командиром 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.

BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) entered the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether

Details⬇️https://t.co/a2nD7tqWak pic.twitter.com/UddoORmhKW

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021