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У Чорне море увійшов ракетний есмінець США Arleigh Burke

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Чорне море увійшов ракетний есмінець США Arleigh Burke

Американський ракетний есмінець Arleigh Burke у четвер, 25 листопада, увійшов до Чорного моря для забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Шостого флоту ВМС США.

– Зараз більше, ніж будь-коли, ми твердо підтримуємо наших союзників та партнерів по НАТО у Чорноморському регіоні. Військовий корабель США Arleigh Burke служить гордим символом прихильності ВМС США до свободи і безпеки на морі по всьому світу, – сказав командувач есмінця Патрік Чепмен.

Arleigh Burke – один із чотирьох есмінців ВМС США, що базуються на військово-морській базі Рота, Іспанія, та закріплені за командиром 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.

Раніше на навчання з Україною у Чорне море заходив американський флагман Mount Whitney.

Російський президент Володимир Путін в інтерв’ю одному із пропагандистських каналів обурювався навчанням за участю США у Чорному морі.

Джерело: U.S. Sixth Fleet

Фото: U.S. Sixth Fleet

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