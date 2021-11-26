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Нафта втратила в ціні максимально з липня

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Нафта втратила в ціні максимально з липня

Увечері 26 листопада зниження цін на нафту посилилося та досягло максимуму з липня 2021 року.

Зокрема, на біржі в Лондоні падіння досягло:

  • 11,5% – ф’ючерс на нафту марки Brent з постачанням у лютому 2022 року ($72,6 за барель);
  • 11,3% – котирування West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у січні наступного року ($69,2 за барель);

Обвал нафтових котирувань на світових біржах та фондових ринках відбувається на тлі побоювань інвесторів, що новий штам Covid-19 призведе до обмеження поїздок людей, а отже, зниження попиту на пальне.

Також на думку експертів на ціни впливає вивільнення нафти із стратегічних запасів США та деяких інших країн.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Pixabay

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