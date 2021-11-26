У Німеччині Зелені завершили боротьбу за розподіл портфелів у новому уряді. Про це повідомляє DW.

Так, міністром у справах економіки та захисту клімату, а також віце-канцлером став співголова партії Союз 90/Зелені Роберт Габек.

Міністерство закордонних справ Німеччини очолила ще одна лідерка Зелених, Анналена Бербок.

Головою міністерства продовольства та сільського господарства стане екс-співголова партії, Джем Ездемір.

Анне Шпігель, яка обіймає наразі посаду міністра із захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц, стане міністром у справах сім’ї, літніх, жінок і молоді.

Новим міністром з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів стане Штеффі Лемке – раніше, з 2002 до 2013 року вона була федеральним виконавчим секретарем Зелених.

Статс-міністром з культури та ЗМІ буде віце-глава Бундестагу Клаудіа Рот.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас вже виклав привітання Анналені Бербок у своєму Twitter.

– У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину у світі – честь та виклик одночасно, – наголосив Маас.

Herzlichen Glückwunsch, liebe @ABaerbock! Mit Dir als Außenministerin soll das Auswärtige Amt zum ersten Mal von einer Frau geführt werden. Nach 151 Jahren ist es höchste Zeit! Deutschland in der Welt zu vertreten ist Ehre & Herausforderung zugleich. Alles erdenklich Gute dafür! — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) November 25, 2021

Раніше у Берліні представили коаліційну угоду між Зеленими, Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) та Вільною демократичною партією (ВДП).