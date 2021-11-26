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У Німеччині Зелені розподілили посади у новому уряді

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Німеччині Зелені розподілили посади у новому уряді

У Німеччині Зелені завершили боротьбу за розподіл портфелів у новому уряді. Про це повідомляє DW.

Так, міністром у справах економіки та захисту клімату, а також віце-канцлером став співголова партії Союз 90/Зелені Роберт Габек.

Міністерство закордонних справ Німеччини очолила ще одна лідерка Зелених, Анналена Бербок.

Головою міністерства продовольства та сільського господарства стане екс-співголова партії, Джем Ездемір.

Анне Шпігель, яка обіймає наразі посаду міністра із захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц, стане міністром у справах сім’ї, літніх, жінок і молоді.

Новим міністром з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів стане Штеффі Лемке – раніше, з 2002 до 2013 року вона була федеральним виконавчим секретарем Зелених.

Статс-міністром з культури та ЗМІ буде віце-глава Бундестагу Клаудіа Рот.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас вже виклав привітання Анналені Бербок у своєму Twitter.

– У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину у світі – честь та виклик одночасно, – наголосив Маас.

Раніше у Берліні представили коаліційну угоду між Зеленими, Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) та Вільною демократичною партією (ВДП).

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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