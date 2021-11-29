20 років тому, 12 серпня 2000 року, весь світ стежив за рятувальною операцією у Баренцевому морі, де затонув атомний підводний човен Курськ.

Спочатку російські військові заперечували трагедію, а потім давали хибну надію родичам. Хоча на той час у Кремлі вже знали, що живих на борту субмарини не лишилося.

Але нещодавно колишній командувач Північного флоту Росії В’ячеслав Попов ошелешив всіх гучною заявою – Курськ загинув після удару з підводним човном НАТО.

Судно, яке за його версією винне у трагедії, він не назвав. Але експерти припускають, що він мав на увазі американський підводний човен Мемфіс. Зі слів Попова випливає, що іноземний човен просто “прошляпили”. Також він стверджує, що після зіткнення судно НАТО відновило свою дієздатність та просто залишило місце трагедії.

Цю новину розтиражувала російська пропаганда. Хоча вона відрізняється від офіційної версії Москви.

Адже Росія повідомляла, що трагедія сталася через витік палива торпеди та подальшої серії вибухів. Значна частина екіпажу загинула у перші хвилини, але 23 підводники врятувалися в одному із відсіків корабля. За офіційною версією, вони прожили кілька годин, однак акустичні прилади фіксували стуки ще 2,5 доби після аварії.

Допомогу в пошуковій операції пропонувала Норвегія, але її водолазів допустили лише на восьмий день після аварії. Експерти думають, що це було пов’язано з тим, що Росія не хотіла показувати свій надто низький рівень флоту, який був майже недієздатним.

Оглядач російського видання Новая газета Олена Мілашина каже, що Попов просував свою версію про зіткнення і раніше. За її словами, він це робить, щоб зняти з себе відповідальність. Та і, окрім всього, позиція Попова дуже вигідна для російської пропаганди, бо кидає тінь на НАТО.

Проте Дмитро Пєсков відмовляється цю ситуацію навіть обговорювати. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, якщо він погодиться з версією Попова, то фактично виставить Путіна боягузом.

Тобто фактично, адмірал Попов завдає конспірологічного удару самому Кремлю. Та схоже, що повної правди світ так і не дізнається.