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Режиму Лукашенка загрожує новий пакет санкцій США через міграційну кризу – Нуланд

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Режиму Лукашенка загрожує новий пакет санкцій США через міграційну кризу – Нуланд

У середу, 1 грудня, під час Київського безпекового форуму заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США хочуть ввести нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка у зв’язку з його рішенням використовувати мігрантів як зброю.

– Ми разом із нашими європейськими союзниками та партнерами наклали досить жорсткі санкції на режим Лукашенка. Зараз шукаємо накласти новий санкційний набір у зв’язку з рішенням Лукашенка використовувати мігрантів як зброю, – повідомила заступник держсекретаря.

Нуланд підкреслила, що ситуація в Білорусі дуже хвилює Сполучені штати, оскільки вона є трагічною для громадян цієї країни, які хочуть вільно обирати свого лідера на чесних і відкритих виборах.

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Фото: УНІАН

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