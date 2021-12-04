У Білому домі вважають, що Росія не має повноважень вказувати НАТО, хто може бути членом Альянсу. Про це на прес-брифінгу заявила представниця Білого дому Джен Псакі.

Так, у своєму запитанні журналіст зазначив, що протягом останніх кількох місяців Росія досить чітко дала зрозуміти, чого чекає від США та НАТО з погляду військового конфлікту на Донбасі.

– Їм потрібні жорсткі, юридичні гарантії безпеки. Вони не хочуть НАТО та Україну – вони не хочуть бачити нарощування військової могутності. І вони не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО, – наголосив журналіст.

У відповідь Джен Псакі заявила, що це не Росії вирішувати, хто буде членом НАТО.

– Ну, країни-члени НАТО вирішують, хто буде членом НАТО, а не Росія. Процес був таким завжди й буде в майбутньому, – сказала Псакі.

За її словами, важливо пам’ятати, звідки наразі йде ескалація.

– Це не Сполучені Штати. Це не Україна, – підсумувала представниця Білого дому.

На запитання, чи Білий дім готується до можливого вторгнення Росії на територію України, Джен Псакі відповіла, що передбачити це неможливо.

– Ми не можемо передбачити, який розрахунок у президента Путіна. Ми бачили, що вона (Росія, – Ред.) робила у 2014 році. Ми бачили, що вона робить на кордоні. І ми збираємося проконсультуватися з нашими союзниками, партнерами та Конгресом, щоб бути готовими до низки варіантів, – зазначила Джен Псакі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не може впливати на питання щодо членства України в НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США та Україна працюють над пакетом стримування російської агресії.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на пленарній сесії ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Стокгольмі, закликав НАТО не грати з вогнем у питанні членства України.

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готується до найгіршого сценарію розвитку подій на російсько-українському кордоні.

Джерело: Білий дім