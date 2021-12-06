США переконали ЄС та НАТО у загрозі російського вторгнення в Україну – ЗМІ

США вдалося переконати союзників з Європейського Союзу та НАТО у загрозі підготовки Російською Федерацією нападу на Україну.

Про це повідомляє міжнародне видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначають, що деякі столиці, зокрема Берлін, були скептично налаштовані щодо попереджень США про напад Росії. Однак тижні дипломатичних переговорів, підкріплені обміном розвідувальними даними, змінили ситуацію.

– Багато союзників не були впевнені, що відбуваються серйозні речі, – розповів виданню один з чиновників.

Ці зусилля США активізували підтримку запровадження санкції проти Росії задля стримування агресії.

Розкриття раніше секретних матеріалів почалося на початку листопада до зустрічі міністрів НАТО, на якій активно обговорювали Україну. Розвідка допомогла перевести розмову з того, чи було попередження США правильним, на те, як найкраще стримувати агресію РФ.

Президент США Джо Байден планує застерегти президента РФ Володимира Путіна від будь-якого вторгнення під час відеоконференції, яка відбудеться у вівторок, 7 грудня.

Заяви про перекидання російських військ до українського кордону та плани щодо подальшого нападу почали з’являтися у західних ЗМІ на початку листопада.

На початку грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує вторгнення в Україну через декілька фронтів на початку 2022 року. Для цього можуть залучити до 175 тис. військових.

Днями німецькі медіа отримали та поширили плани Кремля щодо можливого нападу.

На першому етапі РФ планує відрізати південь України від моря, а на другому – послабити військовий потенціал, перетнути кордони в Луганській та Харківській областях і просунутися до Дніпра та Полтави.

Джо Байден повідомив, що готує низку заходів для того, щоб не допустити вторгнення Путіна в Україну.

Фото: Міноборони Російської Федерації

Джерело: Financial Times