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Заробляли на нелегальних мігрантах: у 2021 році у Польщі затримали 85 українців

Людмила Богданова редакторка стрічки
Заробляли на нелегальних мігрантах: у 2021 році у Польщі затримали 85 українців

З початку року у Польщі затримали 85 українців, які допомагали мігрантам з території Білорусі незаконно перетнути польський кордон.

Відповідні дані польські правоохоронці передали Посольству України у Польщі.

Проти понад третини затриманих громадян України відкрито кримінальні провадження, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У посольстві нагадують, що за вказаний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 8 років.

До решти українців застосовано адміністративне покарання у вигляді примусової депортації. Крім того, їм буде заборонено в’їжджати до Польщі, а відповідно й до країн ЄС, на п’ять років.

Посольство України у Польщі закликає громадян:

  • відмовлятися від пропозицій третіх осіб щодо перевезень через кордон, зокрема утриматися від оголошень у мережі;
  • не брати у своє авто невідомих мандрівників;
  • не займатися кур’єрськими послугами, розміщувати невідомих осіб у Польщі або зберігати їхні речі.

3 грудня польська поліція повідомила про затримання чотирьох осіб, які допомагали нелегалам перетнути кордон. Серед них – двоє українців, один поляк та один громадянин Афганістану.

У листопаді у населеному пункту Боратинець Лацьки затримали ще одного українця. Він повідомив правоохоронцям, що перевозив чотирьох нелегальних мігрантів.

Фото: Getty Images

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