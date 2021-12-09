Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

У Бундестазі стартували обговорення ескалації РФ на кордоні України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Бундестазі стартували обговорення ескалації РФ на кордоні України

У Бундестазі за день після призначення нового канцлера Олафа Шольца зібрали екстрене засідання, на якому обговорюють загрозу нового нападу Росії на Україну.

Про це повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

– Очікуємо не лише потужних сигналів з Берліна у бік Москви, але насамперед реальних жорстких каральних санкцій проти Росії, щоб запобігти новій агресії та звільнити Крим та Донбас, – підкреслив він.

Мельник повідомляв про те, що обговорення відбудуться сьогодні, 9 грудня.

Канцлер ФРН Олаф Шольц застеріг Росію від нападу на Україну. За його словами, Північний потік-2 очікують наслідки у разі російського вторгнення.

Фото: Андрій Мельник

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка