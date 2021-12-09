Я був дуже прямолінійним, жодних стримувань: Байден про діалог з Путіним

Президент США Джо Байден прокоментував переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Байден заявив, що був прямолінійним у розмові з очільником Кремля та не стримувався у виразах. За словами президента США, він чітко окреслив Путіну, що у разі вторгнення в Україну наслідки будуть серйозними.

– Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але чітко я дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими. Це будуть економічні наслідки, яких він ще не бачив.

Також Джо Байден заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну США доведеться посилити свою присутність в країнах НАТО, зокрема на східному фланзі.

Президент США дав зрозуміти Путіну, що він надасть українцям оборонні можливості. Щодо направлення військових в Україну Байден відповів, що такий варіант не розглядається, але це буде залежати від рішення решти членів Північноатлантичного Альянсу.

– Варіант, коли США в односторонньому порядку відправили б війська, щоб протистояти Росії у разі вторгнення в Україну, наразі не розглядається.

Президент США Джо Байден розповів про розмову з Путіним:

“Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але я чітко дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими” pic.twitter.com/ePrfvVMKPJ — Голоc Амepики (@chastime) December 8, 2021

Переговори Байдена та Путіна відбулися у форматі відеоконференції у понеділок, 7 грудня. Президенти США та Росії запланували зустріч через нарощування російських військ біля українського кордону.

Одразу після переговорів в Адміністрації президента США розповіли, що Байден запевнив Путіна – США та союзники відповідатимуть санкціями у разі вторгнення в Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США готові застосувати такі санкції проти Кремля, яких не було з 2014 року.

Про підсумки переговорів Байдена та Путіна читайте у матеріалі.

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