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Росія хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про членство України та Грузії в Альянсі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
МЗС РФ

Російська Федерація хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу (згідно з рішенням Бухарестського саміту НАТО у 2008 році).

– У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО як суперечливе зобов’язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, – повідомили у прес-службі російського Міністерства закордонних справ.

Також, за повідомленнями Росії, можливий вступ України до НАТО нібито провокує військові ризики для всіх залучених сторін і може призвести до масштабного конфлікту в Європі.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що позаблоковий статус України не лише не стримає апетити Володимира Путіна, а й може спровокувати нову російську агресію.

У Білому домі сказали, що РФ не має повноважень вказувати НАТО, хто може бути членом Альянсу, а хто – ні.

Такої ж думки дотримується Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: МЗС РФ

Фото: Dreamstime

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