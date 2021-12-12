У суботу, 11 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, щоб обговорити ситуацію, що склалася на кордоні України з Росією.

– Блінкен та міністр закордонних справ Ді Майо обговорили свою загальну занепокоєність нарощуванням російських військових сил на кордоні України, наголосили на підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії знизити напруженість та повернутися до дипломатії, – йдеться у повідомленні.

Вони також домовилися продовжити консультуватися та координуватися з цього питання у майбутньому.

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Джерело: Держдепартамент США