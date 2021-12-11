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Глава МЗС Великої Британії закликала союзників відмовитись від газу з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Глава МЗС Великої Британії закликала союзників відмовитись від газу з РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила під час зустрічі глав МЗС Великої сімки, що союзні демократичні країни мають відмовитись від російського газу.

– Країни вільного світу приймали рішення… щоб у короткостроковій перспективі отримувати дешеву енергію та фінансування. Але в довгостроковій перспективі це дорого обходиться свободі та демократії. І ми не можемо повторити цю помилку знову, сказала Трасс.

Вона також наголосила, що військовий удар РФ по Україні стане її стратегічною помилкою та призведе до серйозних наслідків для Кремля.

Джерело: AP

Фото: Getty Images

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