Рада ЄС затвердила санкції проти російських найманців ПВК Вагнера

Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти членів приватної військової компанії Вагнера і трьох пов’язаних із нею компаній.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Затверджені санкції проти групи Вагнера: у списку три енергетичних компанії і вісім осіб, пов’язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні, – написав він у Twitter.

Раніше Рікард Йозвяк повідомляв, що санкції запровадять проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Приватна військова компанія Вагнера – неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. На офіційному рівні її існування заперечують.

Але саме з нею пов’язують жахливі злочини проти людства і порушення міжнародного гуманітарного права у всьому світі.

Так, ПВК Вагнера була однією з бригад, яка воювала на боці Росії на Донбасі. Крім того, нещодавно вагнерівців викрили у звірствах, до яких вони вдавалися у у Центральноафриканській Республіці.