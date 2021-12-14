Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього четверга, 16 грудня, проведуть робочу зустріч.

За даними прес-служби НАТО, після зустрічі Зеленський та генсек НАТО виступлять із спільною заявою для ЗМІ у штаб-квартирі НАТО.

Заява для преси, згідно з анонсом, відбудеться об 11:15 за Києвом.

У повідомленні не вказується, який буде порядок денний зустрічі президента Зеленського та генсекретаря Столтенберга.

Проте останнім часом активно обговорюється ескалація Росії на українському кордоні, а також вимога Росії, щоб НАТО не брало в Альянс Україну та Грузію.

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Джерело: НАТО