ЄС хоче відігравати активну роль у вирішенні конфліктів країн Східного партнерства

Президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейський Союз готовий почати відігравати активну роль для запобігання та вирішення конфліктів за участю країн Східного партнерства.

Про це він сказав під час саміту у Брюсселі 15 грудня.

Він оцінив як фундаментальну проблему затяжні конфлікти у регіоні країн Східного партнерства.

Він нагадав, що на саміті немає Білорусі, яка призупинила свою участь у Східному партнерстві, але для якої залишили порожній стілець як символічне місце.

Фото з порожнім стільцем для Білорусі опублікував у себе в Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, назвавши його найгострішим зображенням саміту.

The most poignant photo of the #EaP summit: the empty chair of #Belarus pic.twitter.com/0CYmrb9IZA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2021