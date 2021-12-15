ЄС хоче відігравати активну роль у вирішенні конфліктів країн Східного партнерства

Президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейський Союз готовий почати відігравати активну роль для запобігання та вирішення конфліктів за участю країн Східного партнерства.

Про це він сказав під час саміту у Брюсселі 15 грудня.

Він оцінив як фундаментальну проблему затяжні конфлікти у регіоні країн Східного партнерства.

– Вони вимагають нових зусиль для їхнього вирішення відповідно до принципів та норм міжнародного права. Ми готові відігравати активну роль у запобіганні та вирішенні конфліктів, – повідомив Мішель.

Він нагадав, що на саміті немає Білорусі, яка призупинила свою участь у Східному партнерстві, але для якої залишили порожній стілець як символічне місце.

– Кілька днів тому я разом із верховним представником Жозепом Борреллем зустрівся із представниками білоруської демократичної опозиції. Я чув про їхню особисту боротьбу і бачив їхню хоробрість. Ми єдині у нашій підтримці білоруського народу та його прагнення до демократичного майбутнього, – повідомив Шарль Мішель.

Фото з порожнім стільцем для Білорусі опублікував у себе в Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, назвавши його найгострішим зображенням саміту.