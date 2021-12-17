Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку

Лідери країн ЄС ухвалили рішення про продовження економічних санкцій, запроваджених проти Росії. Чинні обмеження діятимуть ще шість місяців.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– На тлі обговорень запровадження пакету жорсткіших санкцій проти Росії у разі повномасштабного наступу в Україну, лідери ЄС погодили продовження чинних економічних санкцій ще на шість місяців, – йдеться у повідомленні.

Вперше санкційний пакет Євросоюзу було узгоджено 31 липня 2014 року. Такою була реакція Заходу на дії Росії щодо України – анексію Криму та окупацію окремих територій Донеччини та Луганщини.

У вересні того ж року їх було посилено, а вже навесні 2015 року рішенням Європейської ради тривалість економічних санкцій проти Росії почала залежати від виконання Мінських домовленостей.

Про погодження чергового продовження антиросійських санкцій журналіст Рікард Йозвяк писав у Twitter ще 7 грудня.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка