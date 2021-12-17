Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку

Лідери країн ЄС ухвалили рішення про продовження економічних санкцій, запроваджених проти Росії. Чинні обмеження діятимуть ще шість місяців.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– На тлі обговорень запровадження пакету жорсткіших санкцій проти Росії у разі повномасштабного наступу в Україну, лідери ЄС погодили продовження чинних економічних санкцій ще на шість місяців, – йдеться у повідомленні.

Вперше санкційний пакет Євросоюзу було узгоджено 31 липня 2014 року. Такою була реакція Заходу на дії Росії щодо України – анексію Криму та окупацію окремих територій Донеччини та Луганщини.

У вересні того ж року їх було посилено, а вже навесні 2015 року рішенням Європейської ради тривалість економічних санкцій проти Росії почала залежати від виконання Мінських домовленостей.

Про погодження чергового продовження антиросійських санкцій журналіст Рікард Йозвяк писав у Twitter ще 7 грудня.