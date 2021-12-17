Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Подальша агресія РФ проти України матиме великі наслідки – НАТО

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
НАТО

Країни НАТО закликають Російську Федерацію негайно зменшити напруження на кордоні з Україною і до вивести свої війська. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради Альянсу.

– Ми серйозно занепокоєні значним, неспровокованим і необґрунтованим російським воєнним нарощенням на кордонах України протягом останніх місяців, і ми відкидаємо неправдиві російські твердження про провокації з боку України і НАТО. Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, обирати дипломатичні засоби і дотримуватися її міжнародних зобовязань щодо відкритості у військовій діяльності, – йдеться у заяві.

У НАТО запевнили, що завжди рішуче відповідатимуть на будь-яке погіршення безпекової ситуації. Також країни-члени Альянсу наголосили, що подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться.

– Ми знову повторюємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликаємо Росію вивести її сили з України. Відносини НАТО з Україною – це справа лише України і 30 країн-членів НАТО. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби розірвати безпеку Альянсу, – зазначають у заяві.

Також у документі йдеться про те, що НАТО продовжить тісно координувати дії з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, зокрема Євросоюзом.

Читайте
Росія - агресор: Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на компроміси щодо України

Джерело: НАТО

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка