Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

НАТО планує розмістити війська в Румунії та Болгарії – ЗМІ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
прапори НАТО

Вищий генерал Північноатлантичного альянсу Тод Волтерс запропонував НАТО створити військову присутність у Румунії та Болгарії у зв’язку з нарощуванням Росією військ біля українського держкордону.

Так, за даними Spiegel, пропозиція Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Уолтерса призведе до фактичного розширення місії Альянсу, згідно з яким він розгорнув військові сили в країнах Балтії, а також – на сході Польщі.

Власні джерела повідомили виданню, що Уолтерс закликав посилити війська на східному фланзі НАТО під час дзвінка через відеозв’язок з військовими-командувачами країн-партнерів.

Для розширення присутності НАТО планує використати місію Enhanced Forward Presence (EFP).

Нагадаємо, американські журналісти, посилаючись на джерела у розвідці США, повідомляють, що Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, незважаючи на те, що під час відеоконференції 7 грудня президент США Джо Байден закликав Путіна до деескалації конфлікту.

Джерело: Spiegel

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка