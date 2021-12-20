Проведення Світового економічного форуму у Давосі у січні 2022 року перенесли

У Давосі перенесли проведення Світового економічного форуму через ситуацію з штамом коронавірусу Омікрон.

Попередньо планувалося, що він відбудеться 17-21 січня 2022 року у Давосі-Клостерсі у Швейцарії. Тепер очікується, що на форум вдасться зібратися на початку літа 2022 року.

Як зазначали організатори, зустріч планували присвятити розвитку капіталізму усіх зацікавлених сторін, використанню технологій Четвертої промислової революції та забезпеченню більш інклюзивного майбутнього у сфері праці.

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Джерело: Світовий економічний форум