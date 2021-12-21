Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що країни Балтії домовилися надати Україні військову та невійськову підтримку у разі ескалації Росії.

– Ескалація РФ проти України вимагає належного розгляду – дії Росії вимагають від НАТО додаткових заходів щодо стримування, – наголосив Анушаускас після зустрічі з міністрами оборони з Латвії Артісом Пабріксом та Естонії Калле Лаанетом 21 грудня.

Міністри погодилися з тим, що концентрація військ Росії на українському кордоні є небезпечною спробою РФ підірвати суверенітет України, яка прагне членства в НАТО.

– Країни Балтії рішуче підтримують територіальну цілісність України та непорушність її кордонів, а також – реформи в оборонному секторі країни. У разі потреби країни Балтії готові надати Україні дуже швидку підтримку як військову, так і невійськову. Наша єдність і підтримка України є дуже важливими, – наголосив глава міністр оборони Литви.

За підсумками зустрічі міністри оборони країн Балтії підписали спільну заяву.

У ній визначено спільні плани дій у галузі безпеки та оборони на 2022 рік.

Раніше повідомлялось, що західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці США пишуть, що Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що в Альянсі не бачать ознак того, що кількість російських військ поблизу кордонів України зменшується.

Джерело: Мінборони Литви

Фото: Мінборони Литви