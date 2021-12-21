Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості особистої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним, а також – створення нових переговорних майданчиків, зокрема, з метою врегулювання конфлікту на Донбасі.

Він вважає, що нові формати можуть існувати паралельно із Нормандською четвіркою.

– Я вважаю, що ми маємо робити все, щоб будувати різні формати зустрічей… Є Нормандія, окремо є спілкування президента Сполучених Штатів із президентом Росії. Я знаю, що на різних рівнях відбуваються розмови… І ми маємо різні розмови. Там така багатовекторна йде розмова, – заявив журналістам Володимир Зеленський у резиденції Синьогора в Івано-Франківській області 21 грудня.

За його словами, американський президент Джо Байден передав йому велику кількість важливих деталей щодо переговорів між США та РФ.

Також Зеленський сказав, що припускає і тристоронні переговори із залученням, ймовірно, президента Байдена.

– Усі працюють, і, можливо, ми вийдемо на зустріч двосторонню, можливо, на тристоронню, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 7 грудня Джо Байден та Володимир Путін провели переговори про ескалацію на українсько-російському кордоні.

Після цього у Білому домі заявили, що у разі вторгнення РФ в Україну готові застосувати такі санкції, яких не було з 2014 року.

Джо Байден заявив, що попередив Путіна про руйнівні економічні та іміджеві наслідки у разі нападу на Україну.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн також наголосила, що будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії.