Незважаючи на Covid: Forbes назвав мільярдерів, що найбільше розбагатіли у 2021

За підрахунками американського Forbes з 2,6 тис. мільярдерів світу майже 70% збільшили свій статок за 2021 рік, деякі – на сотні та десятки мільярдів.

При цьому сукупний статок 10 найбагатших людей виріс на $458 млрд.

Це – більше ніж чверть від загального приросту статків усіх мільярдерів світу з 1 січня по 10 грудня 2021 року, а саме $1,6 трлн.

Найуспішнішим за підсумками року визнали Ілона Маска, чий статок за рік піднявся на $109,8 млрд і склав $265,4 млрд. Його успіх пов’язують зі зльотом курсу акцій Tesla на 39%, а також із підвищенням оцінки SpaceX.

Крім того, у листопаді цього року Маска визнали першою людиною в історії, чиї статки оцінили у $300 млрд – хоча після цього сума дещо скоригувалась.

Друге місце у списку найбагатших за рік – у індійського мільярдера Гуатама Адані (додав $52,5 млрд – до $81,1 млрд). Forbes наголосив, що вартість акцій його компанії Adani Gas, що займається постачанням сировини, злетіла на 400%, енергетичної компанії Adani Transmission – на 330%, а холдингової Adani Enterprises – на 250%.

Третім став Ларрі Пейдж – засновник компанії Google. Його статки за рік зросли на $49,1 млрд і склали $126,3 млрд. Це пов’язують із паперами Google, що подорожчали на 71% у 2021 році на тлі гарної звітності та зворотного викупу акцій.

Також серед найбагатших мільярдерів виявився Ларрі Еллісон – засновник Oracle, який наростив $47,5 млрд за рахунок зростання паперів своєї корпорації, а також завдяки успіхам Tesla, оскільки він володіє другим за величиною пакетом її акцій після Ілона Маска.

Ще одним мільярдером, що збагатився найбільше, став Сергій Брін, він заробив $46,7 млрд за рік завдяки стрибку на 62% акцій Alphabet, материнської компанії Google.

Forbes також опублікував сітку найбагатших країн у 2021 році: