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Остаточного підтвердження немає: Білий дім про заяву Путіна щодо переговорів у Женеві

Анастасія Гевко редакторка стрічки
джен псакі

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 23 грудня повідомила, що Білий дім не готовий підтвердити інформацію про те, що переговори США та РФ щодо безпеки відбудуться у Женеві у січні 2022 року.

– Фінальної домовленості щодо локації та часу немає… Ми говорили, що розраховуємо на переговори на початку січня, але ми не визначили фінально усі деталі, – уточнила Псакі.

За її словами, місце та терміни проведення переговорів ще уточнюються, але під обговоренням справді ця дата – початок січня.

– Ми також вважаємо, що це найкращий шлях просування вперед, – заявила Джен Псакі.

Вона уточнила, що адміністрація США працює над тим, щоб дипломатичні переговори були проведені.

Раніше заяву про те, що переговори Росії зі США щодо безпеки в Європі пройдуть у Женеві на початку наступного року, зробив на своїй прес-конференції президент РФ Володимир Путін. Він також стверджував, що представників для переговорів з обох сторін уже призначено.

До цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати Раду між РФ та Альянсом на початку 2022 року.

Метою ініціативи є обговорення пропозицій щодо безпеки, викладених у проектах договорів МЗС Росії.

Столтенберг уточнив, що зараз важливо знайти спосіб знизити напруженість на українсько-російському кордоні та уникнути будь-якої подальшої ескалації ситуації.

При цьому він попередив Москву, що НАТО не піде на компроміси щодо свого права захищати всіх союзників, а також щодо права України обирати власний шлях.

Джерело: брифінг Джен Псакі

Фото: Getty Images

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