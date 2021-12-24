В Одесі на Морському вокзалі пришвартувався фрегат Військово-Морських сил Франції під назвою Auvergne.
Як повідомила прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України 24 грудня, це перший захід корабля Auvergne до морських вод нашої країни з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.
– Цей тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів і завдання ударів по наземних об’єктах противника, – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne увійшов до Чорного моря.
Нагадаємо, корабель Auvergne є багатоцільовим фрегатом класу Аквітанія. Його збудували у 2017 році.
У 2018 році Auvergne пройшов ходові та бойові випробування в Індійському океані, після чого його офіційно прийняли на службу.
За даними моніторингової системи, це 31-й захід корабля нечорноморських країн НАТО у Чорне море з початку 2021 року.
Приблизно така ж кількість була у 2014 році – після початку окупації Росією Кримського півострова.
Фото: ВМС України