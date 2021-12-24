В Одесі на Морському вокзалі пришвартувався фрегат Військово-Морських сил Франції під назвою Auvergne.

Як повідомила прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України 24 грудня, це перший захід корабля Auvergne до морських вод нашої країни з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.

– Цей тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів і завдання ударів по наземних об’єктах противника, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne увійшов до Чорного моря.

Нагадаємо, корабель Auvergne є багатоцільовим фрегатом класу Аквітанія. Його збудували у 2017 році.

У 2018 році Auvergne пройшов ходові та бойові випробування в Індійському океані, після чого його офіційно прийняли на службу.

За даними моніторингової системи, це 31-й захід корабля нечорноморських країн НАТО у Чорне море з початку 2021 року.

Приблизно така ж кількість була у 2014 році – після початку окупації Росією Кримського півострова.

Фото: ВМС України