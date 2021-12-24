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До ради директорів російської нафтогазохімічної компанії увійшов екс-прем’єр Франції

Анастасія Гевко редакторка стрічки
До ради директорів російської нафтогазохімічної компанії увійшов екс-прем’єр Франції

Колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу ради директорів компанії СІБУР – найбільшої інтегрованої нафтогазохімічної компанії Росії.

Ця інформація з’явилася 23 грудня у повідомленні про зміни у складі ради директорів ПАТ СІБУР Холдинг, крім Фійона там вказано ще 11 осіб.

За даними російського Інтерфаксу, Франсуа Фійона включили до списку кандидатів ще 18 листопада, але повідомлення з’явилося одночасно з розкриттям рішень зборів акціонерів, що відбулися 17 грудня.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, Фійон став незалежним директором.

У ПАТ СІБУР Холдинг назвали Фійона “не лише управлінцем найвищого рівня, а й послідовним прихильником просування порядку денного сталого розвитку, важливості переробки та повторного використання сировини”.

Екс-прем’єр Франції увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород та комітету з сталого розвитку.

Франсуа Фійон був керівником уряду Франції з 2017 по 2012 роки за президента Ніколя Саркозі.

Після програшу президентських виборів Еммануелю Макрону Фійон пішов із політики.

Проти екс-прем’єра у Франції триває судовий процес – його звинувачують у фіктивному працевлаштуванні своїх дружини та дітей.

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Джерело: СІБУР, Інтерфакс-Росія

Фото: Getty Images

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