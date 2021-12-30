Президент США Джо Байден планує пригрозити російському президенту Володимиру Путіну новими економічними санкціями під час розмови 30 грудня.

Так, за даними джерела The Washington Post, близького до адміністрації американського президента, Вашингтон готовий на те, щоб діяти дипломатично у відносинах із Москвою.

Однак у разі нового вторгнення військ РФ на територію України як реакцію планують використовувати не лише запровадження нових обмежувальних заходів, а й посилення НАТО.

Також Київ отримає додаткову допомогу для захисту від російської агресії.

Адміністрація Байдена вважає, що Росія має почати демонструвати своє прагнення деескалації, перш ніж стане можливим дипломатичний варіант “кінцівки гри”.

Раніше стало відомо, що незабаром Байден планує провести переговори із Зеленським.

Фото: Факти ICTV