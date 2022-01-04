У Чехії місцевого жителя засудили до 21 року в’язниці за участь у війні на Донбасі

У Чехії Міський суд Праги засудив 49-річного Мартіна Сукупа до 21 року ув’язнення за участь у гібридній агресії РФ проти України на Донбасі.

Як повідомляється, вирок винесли заочно, оскільки Сукуп перебуває на непідконтрольній території.

Вирок ще не набув чинності. Адвокатка засудженого вже подала апеляцію, щоб оскаржити його.

За словами голови судової колегії Сільвії Слєпічкової, Сукуп, який раніше служив у чеській армії, зловжив своїм командирським досвідом.

Вона уточнила, що той долучився до боїв значно активніше, ніж інші обвинувачені у подібних справах, а тому одразу отримав високе покарання.

У матеріалах вироку йдеться, що Сукуп вирушив до України воювати на боці бойовиків ще 2014 року.

Він прослужив там щонайменше до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім очолив танковий батальйон та артилерійську батарею.

Також він брав участь у боях за Краматорськ та Горлівку, під час яких, як повідомляється у вироку, загинуло близько тисячі українських військових.

Прокурор Марек Бодлак наголосив, що таким чином підсудний вчинив передбачений кримінальним правом Чехії злочин терористичного нападу.

Він пропонував засудити Сукупа до 20 років позбавлення волі.

Саме цей злочин передбачає покарання на строк від 12 до 20 років в’язниці.

Але термін може бути підвищений ще на третину, тому що злочин був скоєний у складі організованого злочинного угруповання.

У Чехії передбачено покарання за тероризм, навіть якщо його було скоєно не проти цієї країни.

Тим часом адвокатка Сукупа Клара Тврда стверджує, що вина підзахисного не доведена.

Таке рішення суду – не перше у Чехії.

Наступного тижня Вищий суд у Празі планує розглянути в апеляційному слуханні справу Лукаша Новачека, якого у вересні засудили за аналогічний злочин до 20 років ув’язнення.

Новачок визнав перебування у лавах російських гібридних сил на Донбасі. Водночас він заперечує, що брав участь у бойових операціях. Його викликали як одного зі свідків і у справі Сукупа, але відмовився свідчити.