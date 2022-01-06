Протести в Казахстані: як може вплинути ситуація, що склалася, на енергетику України та світу

Ціни на уран на світовому ринку різко піднялися на тлі новин щодо продовження демонстрацій у Казахстані, який є найбільшим у світі виробником радіоактивного металу.

Так, за даними Bloomberg, який посилається на UxC, ціна на уран зросла майже на 8% – до $45,25 за фунт.

Видання уточнює, що світовий ринок очікує можливих перебоїв у постачанні, дефіциту урану або зупинки АЕС.

Повідомляється, що незважаючи на протести, казахстанські АЕС продовжують працювати, оскільки багато хто з них накопичив запаси останніми роками. Йдеться, зокрема, про спільне підприємство з видобутку – НАК Казатомпром та французьку Orano.

Незважаючи на це, за останні дні на Лондонській біржі акції найбільшого підприємства з видобутку урану Казатомпрому впали на 10%.

Наскільки сильним є вплив подій у Казахстані на світову та українську енергетику та які можуть бути зміни у цінах на уран, вугілля та нафту – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як повідомив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з міжнародних та енергетичних відносин Михайло Гончар, зростання цін на уран на світовому ринку може бути пов’язане з міжнародними спекулянтами, які використовують будь-який привід, щоб хоча б на деякий час підняти ціни.

– Тож тут насправді нічого дивного немає. Я думаю, що це просто використання поточної ситуації. На уранових виробників ніхто не нападає, ніхто їх не захоплює. Події відбуваються абсолютно в інших місцях. А тому це матиме тимчасовий характер, – прогнозує експерт.

Він також уточняє, що стосунків в енергетиці між Україною та Казахстаном практично немає.

За його словами, якщо говорити про те ж постачання вугілля, яке існувало та й зараз могло би бути, то не варто забувати, що між Казахстаном і Україною є Росія, яка блокує нашу торгівлю.

Зокрема, останню партію вугілля, яка мала прийти в Україну з Казахстану, було зупинено РФ – і це сталося не зараз, і не у зв’язку з протестами, а ще 2021 року.

– З огляду на те, що ми практично не купуємо казахстанську нафту для переробки – на нас також ті події ніяк не впливають. Ми не купуємо казахстанський бензин та паливо. Можливо, якісь разові партії потрапляють, але вони непомітні у загальному балансі постачання, це скоріше винятки, – вважає експерт.

Гончар наголосив, що Україна не отримує із Казахстану ані газу, ані ядерного палива.

– Тож події в Казахстані не впливатимуть особливим чином на Україну, – переконаний він.

Водночас, за словами експерта, з Казахстану йде постачання невеликої кількості нафти через територію України та РФ до країн Центральної Європи.

– Насамперед це Угорщина, Словаччина. Ми виконуємо тут транзитну роль. Але це має значення для Казахстану. Це відбувається за системою дружби (йдеться про Договір про дружбу, – Ред.). Там обсяг від мільйона до кількох мільйонів тонн, – констатує Гончар.

Експерт з енергетичних питань, голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко також вважає, що Україна не надто постраждає від подій, що відбуваються в Казахстані.

– Ми маємо власний уран. Єдине, чого у нас, на жаль, немає – це власного ядерного паливного циклу, що необхідно було зробити вже років 20 як. Ми купуємо в РФ паливні збірки. Але у нас є власний уран, і якщо ми не збільшуватимемо на нього ціну, відповідно, ціна палива для нас також не зростатиме. Ми можемо забезпечити себе ураном повністю на 70 років, – пояснює експерт.

Дяченко уточнив, що паливо для АЕС – це така річ, через яку Україну можуть “вдарити найболючіше”, оскільки із цим пов’язана половина енергетики країни.

– Необхідно дуже терміново вести переговори і у нас створювати виробництво, – наголошує він.

На думку експерта, ціни для України можуть підвищити два моменти. Перше, це світові ціни на уран – завдяки їм може зрости світова ціна на пальне, на що може відреагувати вже і наш внутрішній ринок. І друге – те, що Україна, нехай і у невеликих кількостях, отримувала вугілля із Казахстану.

– Росіяни перешкоджали цьому, як могли. Тобто не пропускали його через свою територію. Там казахи намагалися знайти якісь шляхи… Зараз же, коли росіяни намагаються взяти контроль над цією територією – незрозуміло, що буде із цим вугіллям, незрозуміло, чим це закінчиться, і чи буде у нас вугілля з Казахстану, – визнає він.

Крім того, Казахстан є гравцем і на нафтових ринках, хоча й не ключовим.