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Протести в Казахстані: як може вплинути ситуація, що склалася, на енергетику України та світу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Протести в Казахстані: як може вплинути ситуація, що склалася, на енергетику України та світу

Ціни на уран на світовому ринку різко піднялися на тлі новин щодо продовження демонстрацій у Казахстані, який є найбільшим у світі виробником радіоактивного металу.

Так, за даними Bloomberg, який посилається на UxC, ціна на уран зросла майже на 8% – до $45,25 за фунт.

Видання уточнює, що світовий ринок очікує можливих перебоїв у постачанні, дефіциту урану або зупинки АЕС.

Повідомляється, що незважаючи на протести, казахстанські АЕС продовжують працювати, оскільки багато хто з них накопичив запаси останніми роками. Йдеться, зокрема, про спільне підприємство з видобутку – НАК Казатомпром та французьку Orano.

Незважаючи на це, за останні дні на Лондонській біржі акції найбільшого підприємства з видобутку урану Казатомпрому впали на 10%.

Наскільки сильним є вплив подій у Казахстані на світову та українську енергетику та які можуть бути зміни у цінах на уран, вугілля та нафту – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як повідомив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з міжнародних та енергетичних відносин Михайло Гончар, зростання цін на уран на світовому ринку може бути пов’язане з міжнародними спекулянтами, які використовують будь-який привід, щоб хоча б на деякий час підняти ціни.

– Тож тут насправді нічого дивного немає. Я думаю, що це просто використання поточної ситуації. На уранових виробників ніхто не нападає, ніхто їх не захоплює. Події відбуваються абсолютно в інших місцях. А тому це матиме тимчасовий характер, – прогнозує експерт.

Він також уточняє, що стосунків в енергетиці між Україною та Казахстаном практично немає.

За його словами, якщо говорити про те ж постачання вугілля, яке існувало та й зараз могло би бути, то не варто забувати, що між Казахстаном і Україною є Росія, яка блокує нашу торгівлю.

Зокрема, останню партію вугілля, яка мала прийти в Україну з Казахстану, було зупинено РФ – і це сталося не зараз, і не у зв’язку з протестами, а ще 2021 року.

– З огляду на те, що ми практично не купуємо казахстанську нафту для переробки – на нас також ті події ніяк не впливають. Ми не купуємо казахстанський бензин та паливо. Можливо, якісь разові партії потрапляють, але вони непомітні у загальному балансі постачання, це скоріше винятки, – вважає експерт.

Гончар наголосив, що Україна не отримує із Казахстану ані газу, ані ядерного палива.

– Тож події в Казахстані не впливатимуть особливим чином на Україну, – переконаний він.

Водночас, за словами експерта, з Казахстану йде постачання невеликої кількості нафти через територію України та РФ до країн Центральної Європи.

– Насамперед це Угорщина, Словаччина. Ми виконуємо тут транзитну роль. Але це має значення для Казахстану. Це відбувається за системою дружби (йдеться про Договір про дружбу,Ред.). Там обсяг від мільйона до кількох мільйонів тонн, – констатує Гончар.

Експерт з енергетичних питань, голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко також вважає, що Україна не надто постраждає від подій, що відбуваються в Казахстані.

– Ми маємо власний уран. Єдине, чого у нас, на жаль, немає – це власного ядерного паливного циклу, що необхідно було зробити вже років 20 як. Ми купуємо в РФ паливні збірки. Але у нас є власний уран, і якщо ми не збільшуватимемо на нього ціну, відповідно, ціна палива для нас також не зростатиме. Ми можемо забезпечити себе ураном повністю на 70 років, – пояснює експерт.

Дяченко уточнив, що паливо для АЕС – це така річ, через яку Україну можуть “вдарити найболючіше”, оскільки із цим пов’язана половина енергетики країни.

– Необхідно дуже терміново вести переговори і у нас створювати виробництво, – наголошує він.

На думку експерта, ціни для України можуть підвищити два моменти. Перше, це світові ціни на уран – завдяки їм може зрости світова ціна на пальне, на що може відреагувати вже і наш внутрішній ринок. І друге – те, що Україна, нехай і у невеликих кількостях, отримувала вугілля із Казахстану.

– Росіяни перешкоджали цьому, як могли. Тобто не пропускали його через свою територію. Там казахи намагалися знайти якісь шляхи… Зараз же, коли росіяни намагаються взяти контроль над цією територією – незрозуміло, що буде із цим вугіллям, незрозуміло, чим це закінчиться, і чи буде у нас вугілля з Казахстану, – визнає він.

Крім того, Казахстан є гравцем і на нафтових ринках, хоча й не ключовим.

– Це не Саудівська Аравія, звичайно, але можуть бути і там коливання ціни, – резюмує експерт.

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Ціни на енергоносії та курс долара: чого чекати Україні від протестів у Казахстані

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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