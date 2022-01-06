Війська ОДКБ у Казахстані: чи ослабне напруга на кордоні України з РФ

У четвер, 6 січня, стало відомо, що рада колективної безпеки Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення відправити миротворчі сили до Казахстану.
З проханням до ОДКБ про направлення військ до Казахстану 5 січня звернувся президент цієї країни Касим-Жомарт Токаєв.
Як вплине застосування військ ОДКБ у Казахстані на ситуацію на кордонах України і чи допоможе це послабити напругу на нашому держкордоні з РФ – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Аналітик відділу Військової політики українського Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що втручання ОДКБ можна швидше назвати інтервенцією Росії в Казахстан, бо участь військ інших членів організації буде мінімальною.
– Я не думаю, що з будь-якої країни прибуде більше кількох сотень військових. Поки що інтервенція Росії не є масштабною. Офіційно невідомо, які саме залучені підрозділи чи об’єднання – але йдеться про кілька рот, можливо, кілька батальйонів. Це не є критичною цифрою для Росії, – запевнив він.
Бєлєсков стверджує, що в силах РФ одночасно мати кілька тисяч бійців у Казахстані, та при цьому, як і раніше, утримувати свої угруповання на держкордоні України.
Він наголосив, що на цей момент інтервенція має обмежений характер і більше розрахована не на те, щоб сили ОДКБ діяли, а на те, щоб надихнути та заохотити до дій силовиків Казахстану.
– Вони чітко заявили, що там охоронятимуть деякі об’єкти, критичні інфраструктури, адміноб’єкти, і не будуть вести сутички, – повідомив експерт.
Бєлєсков заявив, що бачить два можливих сценарії в Казахстані, які по-різному вплинуть на ситуацію, що відбувається.
Перший – що це буде невелика і немасштабна інтервенція, яка сформує критичну масу силовиків Казахстану, вони перейдуть від пасивних дій до активних, перехоплять ініціативу і все закінчиться.
Таким чином силовики Казахстану фактично задушать протести.
У такому разі це на ескалації на українсько-російському кордоні не позначиться.
Другий – якщо силовики Казахстану і надалі виявлятимуть абсолютно різну реакцію, включаючи пасивність чи навіть перехід на бік протестувальників.
– Тоді перед керівництвом РФ постає питання – як виправдовувати свою присутність, як її правильно демонструвати, – пояснив експерт.
На його думку, тут також можуть бути різні події: наприклад, РФ може обрати формулу невтручання.
– Тобто не повільне сповзання в широкомасштабну інтервенцію, а спостереження за ситуацією, за тим, як вона розвиватиметься, щоб намагатися домовитися з тими, хто прийде до влади після всього. Поки що масштаби абсолютно невеликі, і тут я не сказав би, що Казахстан якось позитивно впливає або вплине на ситуацію на українсько-російському кордоні, – заявив він.
Бєлєсков резюмував, що, на його переконання, РФ масштабно не переключатиметься з України на Казахстан.
А от військовий експерт Ігор Козій, навпаки, вважає, що Казахстан – дуже важлива країна для Росії. А тому те, що там відбувається, може вплинути на ескалацію на російсько-українському кордоні.
– РФ однозначно не хоче, щоб питання демократичного Казахстану піднялося у неї в “підчеревині” – це очевидно. Досить подивитися на ту швидкість, з якою вони відреагували на те, що відбувається, і той спосіб, яким вони діють, – зауважив Козій.
Він додав, що чим більше російських військ перебуває на території Казахстану, навіть у межах миротворчих місій, тим менша ймовірність того, що вони будуть ще й в Україні.
Експерт наголосив, що РФ за допомогою ОДКБ у ситуації з Казахстаном діє так само, як СРСР свого часу.
Наприклад, коли у Німецькій Демократичній Республіці виникало чергове невдоволення народу, туди стягували війська з Польщі, Чехії та Росії.
– Тоді все зводилося до того ж, що відбувається зараз у Казахстані. Те саме сталося в Угорщині – зайшли війська з Німеччини, які пам’ятали, що з ними робили угорські, польські чи російські війська, і робили там те саме. Це те, як вони діють – сварять всіх своїх сусідів, щоб використовувати їх потім у подальших операціях Російської Федерації. Це ми побачили й у конфлікті між Азербайджаном та Вірменією, – нагадує Козій.
З військової точки зору, за словами Ігоря Кузія, стратегія РФ – у тому, щоб триматися в Казахстані якнайдовше і активно зганяти туди війська. Однак так відбуватиметься доти, доки Росії це вигідно.
Експерт також зауважив, що у питанні Казахстану є ще такий важливий фактор, як Китай – ці країни мають спільні межі, та між ними існують територіальні суперечки.
Фото: ОДКБ