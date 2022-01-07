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Перед перемовинами США з РФ: Блінкен та Кулеба скоординували позиції

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за підсумками міністерської зустрічі НАТО.

– В Альянсі панує солідарність із Україною. Ми докладно узгодили позиції України та США напередодні переговорів із РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний, – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, наступного тижня, 10 січня, США та РФ проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію на українсько-російському кордоні.

Після цього, 11 січня, відбудеться саміт РФ-ОБСЄ, а 12 січня – засідання ради Росія-НАТО.

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Фото: Getty Images

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