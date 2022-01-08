Німеччина прибрала Україну зі списку країн підвищеного ризику у зв’язку з Covid-19

Україна з 9 січня виходить із німецького списку країн підвищеного ризику у зв’язку з Covid-19. Таким чином, для українців діятимуть лише загальні правила в’їзду до країни, пов’язані із пандемією.

Так, за даними DW, ті, хто мав право в’їжджати до Німеччини, але не був повністю щеплений проти коронавірусної інфекції, мали відбути 10-денний карантин.

Вийти з карантину можна було лише через п’ять днів після приїзду за результатами негативного тесту на коронавірус.

– Україна була у списку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В’їзд дозволявся за гострої необхідності або за наявності сертифіката про повну вакцинацію від Covid-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватись на спеціальному сайті та мати підтвердження реєстрації при в’їзді, – йдеться у тексті видання.

Тепер спеціальні правила більше не застосовуються до українських туристів.

Українці підлягатимуть лише загальним правилам на в’їзд у країну: особам старше шести років необхідно буде пред’явити негативний тест на коронавірус, або ж сертифікат про повний курс щеплень. Також можна буде в’їхати за довідкою про нещодавнє одужання.

Раніше стало відомо, що з 7 січня влада Німеччини посилила карантинні обмеження у зв’язку зі стрімким поширенням нового штаму Covid-19 – Омікрон.

Зокрема, змінилися правила роботи ресторанів та барів.