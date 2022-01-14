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РФ намагалася роз’єднати Захід на переговорах щодо безпеки, але їй це не вдалося – Боррель

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Жозеп Боррель

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що під час переговорів з європейської безпеки, що відбулися цього тижня, Росія намагалася роз’єднати Європу і США, але їй це не вдалося.

– Очевидно, що вони намагалися нас роз’єднати, вдаючи, ніби нас (Євросоюзу – Ред.) не існує, – повідомив Боррель.

Він уточнив, що США завжди наголошували, що не проводитимуть обговорення з питань Європи без її участі.

Також він схвалив позицію НАТО щодо цього питання.

– Ми виступаємо єдиним фронтом, – додав він.

Двосторонні переговори США з Росією щодо стратегічної стабільності відбулися цього тижня. Відразу після них пройшла Рада НАТО-РФ, потім – засідання Постійної ради ОБСЄ, як і зазвичай, з російською участю.

Таким чином, жодна з фаз переговорів із РФ не проходила за прямої участі або на платформі Євросоюзу.

При цьому американські офіційні особи заявляли, що Брюссель залишається у курсі всіх дискусій.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Європа (хоч і не ЄС) у тій чи іншій мірі була присутня на переговорах, оскільки європейські країни є більшістю членів Альянсу.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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