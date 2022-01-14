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У парламенті Британії заявили про підтримку України та засудили РФ за агресію

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У парламенті Британії заявили про підтримку України та засудили РФ за агресію

Перший заступник міністра закордонних справ Еміна Джапарова повідомила, що тіньові (або опозиційні) міністри закордонних справ та оборони Британії Девід Ламмі та Джон Хілі заявили про міжпартійну підтримку України та засудження РФ за її агресію.

– Була рада почути від британських тіньових (опозиційних) міністрів закордонних справ та оборони Девіда Ламмі та Джона Хілі про міжпартійну підтримку України в парламенті Британії щодо засудження агресивних дій Росії, спрямованих на підрив української безпеки та стабільності, – написала Еміне Джапарова у себе в Twitter.

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Джерело: Еміне Джапарова

Фото: Еміне Джапарова

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