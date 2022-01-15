Безпека України – це безпека усієї Європи: Кулеба після зустрічі з главами МЗС країн ЄС

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подякував главам МЗС країн Європейського Союзу за підтримку України.

– Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека усієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, щоб запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії, – повідомив Кулеба за підсумками неформальної зустрічі.

У свою чергу міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс заявила, що РФ має провести деескалацію та повернутися до переговорів.

– Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України. Вона має зупинити свою агресію, провести деескалацію та розпочати змістовні переговори, – закликала Трасс.

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Джерело: Дмитро Кулеба, Елізабет Трасс