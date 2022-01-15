Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Безпека України – це безпека усієї Європи: Кулеба після зустрічі з главами МЗС країн ЄС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подякував главам МЗС країн Європейського Союзу за підтримку України.

– Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека усієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, щоб запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії, – повідомив Кулеба за підсумками неформальної зустрічі.

У свою чергу міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс заявила, що РФ має провести деескалацію та повернутися до переговорів.

– Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України. Вона має зупинити свою агресію, провести деескалацію та розпочати змістовні переговори, – закликала Трасс.

Читайте
Глави МЗС Франції та Німеччини разом відвідають лінію розмежування на Донбасі

Джерело: Дмитро Кулеба, Елізабет Трасс

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка