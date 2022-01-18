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Пентагон: ознак деескалації ситуації на українсько-російському кордоні наразі немає

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що військові США поки що не спостерігають свідчень деескалації ситуації на кордоні України з Росією.

– Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас. Немає знаків, вказівок, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації, – стверджує Кірбі.

Він також нагадав, що раніше США говорили про бажання РФ обговорювати зміни масштабів та характеру своїх військових навчань.

Проте, як зазначив Кірбі, це можливо лише за аналогічних кроків з російської сторони.

Кірбі додав, що характер розгортання російських військ у регіоні дає командуванню цієї країни “безліч можливостей”.

Він заявив, що зараз важко сказати, який саме варіант дій збирається обрати РФ.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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