Білий дім прогнозує, що Росія здатна здійснити черговий військовий напад на Україну будь-якої миті.

– Зараз ми перебуваємо в положенні, коли Росія може будь-якої миті розпочати атаку в Україні, – заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі 18 січня.

Вона додала, що кризу створив президент Росії Володимир Путін, який зібрав уздовж кордонів України стотисячне військо.

Псакі уточнила, що це включає нещодавнє перекидання російських військ у Білорусь для проведення спільних навчань, а також – проведення додаткових навчальних операцій на сході України.

Джен Псакі повідомила, що на переговорах держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Америка наголосить на необхідності деескалації та нагадає про можливість дипломатичного врегулювання конфлікту.

Прессекретарка Білого дому резюмувала, що Росії необхідно вирішити, чи хоче вона зіткнутися з економічними наслідками своїх дій.