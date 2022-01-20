Росія є другим у світі виробником нафти, поступаючись лише Сполученим Штатам. Україна ж є ключовим транзитним вузлом енергоносіїв, через який проходять великі обсяги експорту російського природного газу до Європи.

Вторгнення в Україну викликає побоювання введення санкцій щодо значних енергетичних ресурсів Росії. Також є підозри, що президент Росії Володимир Путін може використати експорт природного газу та сирої нафти як економічну зброю.

– Існує цілком реальний шанс, що ціна сягне 100 доларів. Це буде інфляція зі знаком оклику. Ми не можемо собі такого дозволити, — сказав Роберт Яугер, директор з енергетичних ф’ючерсів у Mizuho Securities.

Зараз неможливо передбачити, наскільки зростуть ціни, і як довго вони залишаться високими. Але нафта за 100 доларів, напевно, підніме ціни на заправках. А це означає, що російсько-український конфлікт може торкнутися більшості американців.

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Ціни на бензин у США вже почали повзти нагору. У середу середній показник у країні досяг 3,32 долара за галон (приблизно 3,8 л) порівняно з недавнім мінімумом 3,28 долара.

Ціни на нафту різко зросли цього тижня, і аналітики кажуть, що цьому зростанню сприяли побоювання щодо російсько-українського конфлікту.

– Ринок дуже повільно оцінював ризики вторгнення. Путін насправді не блефує. Він відомий тим, що підкріплює слова діями, – сказала Хеліма Крофт, голова відділу глобальної товарної стратегії в RBC Capital Markets.

Щодо Європи, то відомо, що вона залежить від російського природного газу. Витрати газу в Європі різко зросли минулої осені через зростання ф’ючерсів на природний газ.

Раніше Німеччина попередила, що розгляне питання зупинки газопроводу Північний потік-2, якщо Росія наважиться на ескалацію конфлікту в Україні. А це ще більше обмежить постачання природного газу до Європи.

Росія постачає до Сполучених Штатів відносно скромні обсяги нафти, всього 200 тис. барелів на день станом на жовтень. Це становить лише 3% від загального обсягу імпорту нафти США у розмірі 6 млн барелів.

Однак сира нафта є товаром, яким торгують у всьому світі, і ціни на заправках засновані на світових цінах на нафту. Нафтовий удар відчувається скрізь.

Крім того, високі ціни на природний газ змусять деякі електростанції та заводи в Європі та Азії перейти з газу на нафту. Іншими словами, попит на нафту підвищиться.

Водночас постачання будуть під питанням.

По-перше, військовий конфлікт поставить під загрозу енергетичну інфраструктуру регіону. Але навіть якщо трубопроводи та нафтопереробні заводи будуть збережені, Росія може вирішити скоротити постачання природного газу або навіть сирої нафти.

– Росія може перетворити експорт енергоносіїв на зброю, щоб кожен відчув біль. Багато хто вважає, що Росія може відмовити у постачанні, щоб змусити нас заплатити ціну, – сказала Хеліма Крофт.

Раніше президент США Джо Байден не раз говорив, що російська економіка зазнає серйозних витрат і значної шкоди, якщо Путін вдереться до України, адже економіка Росії залежить від експорту нафти та газу. Але Байден не став погрожувати запровадженням енергетичних санкцій.