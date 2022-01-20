Вимоги Кремля до НАТО щодо так званих гарантій безпеки є неприйнятними. Можливо, таким чином Росія шукає привід для війни.

Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів євродепутат, колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він нагадав, що в липні минулого року вийшла стаття президента Росії Володимира Путіна, в якій спотворюються факти про Україну.

– У липні президент Путін опублікував дуже хвилюючу статтю, яка вводить в оману та спотворює факти. Такий собі маніфест, який васалізує становище України. Здається, він говорить нам дуже відкрито, що він хоче зробити, але його дії зовсім неприйнятні. Й ідея, що країна може просто розірвати минулі угоди й почати зненацька вимагати сфери впливу – неприйнятна, – наголосив Сікорський.

Коментуючи вимоги Кремля, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, євродепутат заявив, що це може бути своєрідною грою і пошуком приводу для війни.

Сікорський нагадав, що під час Бухарестського саміту НАТО в 2008 році Україна не отримала ПДЧ (План дій щодо членства в Альянсі). Йдеться про програму підготовки, без якої НАТО не приймає нових членів. Надання ПДЧ Україні не відбулося досі.

– Ми не надали Україні ПДЧ, це було дуже суперечливе питання в 2008 році. Й нічого щодо цієї амбіції України вступити до НАТО поки не змінилося… Я не розумію, чому президент Путін почав зненацька настільки хвилюватися щодо цього. Можливо, це зовсім не справжня вимога (щодо відмови Україні у вступі, – Ред.), тому що нічого не відбувається. Можливо, він просто шукає привід для війни, і це теж дуже хвилює, – зазначив Сікорський.

Коментуючи можливість вторгнення РФ в Україну, він заявив, що це є небезпекою для всієї Європи.

– Вторгнення додаткових 100 тис. російських військ стане великою війною, адже всі розуміють, що Україна буде здійснювати супротив, – заявив політик.

Водночас Сікорський висловив думку, що в РФ немає зараз достатньої кількості військових сил на кордоні для повномасштабного нападу. Євродепутат наголосив, що Україна в цій ситуації – не беззахисна, а українські регулярні війська зараз перевищують кількість російських сил поблизу кордонів.

Євродепутат також запевнив, що Росії загрожують жорсткі наслідки, якщо вона все ж наважиться на напад.

– Наслідки для РФ будуть такими, щоб допомогти Україні захистити себе. Буде посилено військовий потенціал східного флангу НАТО, будуть дійсно болючі економічні санкції, а також, можливо, замороження активів російських олігархів, включно з президентом Путіним. Ми будемо дуже розлючені, якщо РФ почне рухатися проти України, – зазначив Сікорський.

Фото: Facebook Радослава Сікорського