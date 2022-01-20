Збився зі шляху: журнал Time зобразив на обкладинці Байдена, над яким густішають хмари

Президент США Джо Байден потрапив на обкладинку журналу Time в образі людини, над якою густішають хмари.

У підписі до обкладинки на сторінці журналу в соцмережах лише один напис – фраза “Рік перший” (Year One) та прикріплене посилання на статтю під заголовком Як адміністрація Байдена збилася зі шляху.

Так, номер присвятили завершенню першого року Джо Байдена на посаді президента США.

Американський президент зображений в Овальному кабінеті. Він сидить за столом, дивиться вгору, а з хмар, що густішають над його головою, йде дощ.

На столі Байдена лежать папки з написами: Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.), Інфляція, Виборчі права, Трамп – 2024 та Build Back Better (мається на увазі план американського президента щодо відновлення інфраструктури країни, на нього заплановано $4 трлн, – Ред.).

За спиною у Джо Байдена – коробки з експрес-тестами на коронавірусну інфекцію.